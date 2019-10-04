Могадишо, , 16:24 — REGNUM США вновь открыли свое посольство в Сомали — почти через 30 лет после его закрытия, после того, как в стране разразилась гражданская война. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

В заявлении посольства США говорится, что открытие посольства последовало за созданием в прошлом 2018 году постоянного дипломатического присутствия в столице страны Могадишо. Посол США в Сомали Дональд Ямамото заявил, что открытие посольства было «значительным и историческим фактом» и стало «еще одним шагом вперед в упорядочении дипломатического участия США в Могадишо после признания федерального правительства Сомали в 2013 году».

СМИ со ссылкой на представителя Госдепартамента США сообщают, что США являются крупнейшим финансовым донором Сомали, предоставив в 2018 году помощь на сумму в 730 млн долларов США. США также являются ключевым союзником Сомали в борьбе против исламистских боевиков «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые хотят свергнуть правительство, признанное ООН.

Просоветский лидер-диктатор Сомали Сиад Барре был отстранен от должности в 1991 году ополченцами из различных кланов Сомали, которые затем начали вести сражения друг с другом за власть. С тех пор страна Африканского Рога подвергается клановым конфликтам и насилию со стороны исламистских боевиков, в результате чего США по соображениям безопасности отозвали свою дипмиссию из Могадишо 28 лет назад.