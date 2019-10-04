Киев, 4 октября 2019, 14:48 — REGNUM Фракция «Слуга народа» регистрирует в Верховной раде проект закона, который позволит силовикам прослушивать телефонные переговоры народных депутатов и проводить обыски в рамках уголовных производств, в которых фигурируют депутаты Рады. Об этом 4 октября в кулуарах Верховной рады заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
По его словам, изменения уголовно-процессуального кодекса Украины окончательно отменят депутатскую неприкосновенность.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Верховная рада не поддержал во втором чтении и в целом законопроект №1009 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства». Данным законопроектом предусматривалось разрешить Национальному антикоррупционному бюро Украины и Государственному бюро расследований самостоятельно проводить «прослушку» депутатов.
Документом также вносились изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и связанные с этим изменения в законы «О статусе народного депутата Украины», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О судебной экспертизе», «О радиочастотном ресурсе Украины». Законопроект позволял проводить обыск или осмотр личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения народного депутата, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров при наличии разрешения генерального прокурора.