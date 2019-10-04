Киев, , 14:48 — REGNUM Фракция «Слуга народа» регистрирует в Верховной раде проект закона, который позволит силовикам прослушивать телефонные переговоры народных депутатов и проводить обыски в рамках уголовных производств, в которых фигурируют депутаты Рады. Об этом 4 октября в кулуарах Верховной рады заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Для депутатов в рамках отмены неприкосновенности сделали дополненный законопроект, где будут выписаны все эти криминально-процессуальные действия согласно статусу народного депутата. Сейчас он регистрируется, есть взаимопонимание среди депутатов. Вчера было заседание рабочей группы, все согласовали этот процесс», — рассказал Арахамия

По его словам, изменения уголовно-процессуального кодекса Украины окончательно отменят депутатскую неприкосновенность.

«Не должна приходить смс, что (депутата — ред.) поставили на прослушку», — добавил Арахамия.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Верховная рада не поддержал во втором чтении и в целом законопроект №1009 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства». Данным законопроектом предусматривалось разрешить Национальному антикоррупционному бюро Украины и Государственному бюро расследований самостоятельно проводить «прослушку» депутатов.

Документом также вносились изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и связанные с этим изменения в законы «О статусе народного депутата Украины», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О судебной экспертизе», «О радиочастотном ресурсе Украины». Законопроект позволял проводить обыск или осмотр личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения народного депутата, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров при наличии разрешения генерального прокурора.