Аддис-Абеба, , 16:20 — REGNUM Министр здравоохранения Эфиопии Амир Аман встретился для переговоров со своим немецким коллегой Йенсом Спаном в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Стороны обсудили, как две страны смогут активнее сотрудничать в борьбе с распространением инфекционных заболеваний в Эфиопии. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Министр здравоохранения Германии также провел переговоры с Джоном Нкенгасоном, директором Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Германия на протяжении длительного времени оказывала и продолжает оказывать финансовую поддержку CDC с целью внедрения современных мер предотвращения распространения инфекционных заболеваний, а также поддерживает меры по увеличению осведомленности населения Эфиопии о базовых принципах гигиены.

Йенс Спан объявил о выделении со стороны Германии помощи в размере 1 млн евро для поддержки центра в борьбе с лихорадкой Эбола в различных регионах Эфиопии. Немецкий министр прибыл в Аддис-Абебу с официальным визитом. Он также намерен посетить Руанду, ДР Конго и Нигерию.