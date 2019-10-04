Бишкек, 4 октября 2019, 14:46 — REGNUM Постоянным полномочным представителем Киргизии при уставных органах СНГ назначен Эрмек Ибраимов. Соответствующий указ подписал президент республики Сооронбай Жээнбеков, сообщили 4 октября в пресс-службе главы государства.
Ибраимов будет совмещать новое назначение с должностью чрезвычайного и полномочного представителя Киргизии в Белоруссии. Ранее киргизский дипломат возглавлял посольство в Турции.
Отметим, с 2014 по 2016 года Эрмек Ибраимов занимал должность посла Киргизии в Австрии, постоянного представителя республики при ОБСЕ в других международных организациях в Вене.
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