Скопье, , 18:02 — REGNUM 3 октября Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по Северной Македонии. Резолюция была принята отчета на основании отчета, предоставленного Лиз Кристоферсон и Александром Поцием.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представители 47 европейских государств приветствовали успехи, достигнутые властями Северной Македонии за период 2013—2019, в особенности «исключительное» улучшение отношений с соседями.

2 октября ПАСЕ отметила прогресс в русле приближения стандартов государственного управления в стране к стандартам Совета Европы. Тем не менее, в резолюции по Северной Македонии содержится призыв соблюдать полностью недавно принятые законы с целью обеспечить устойчивость государственных институтов и формирование правового государства.

ПАСЕ призвала македонских политиков стремиться к консолидации демократических институтов, усилению независимости судебной система, борьбе с коррупцией, укреплению избирательной системы и политики по защите прав меньшинств.