Британские ВМС намерены использовать искусственный интеллект для поиска мин надводными и подводными беспилотными аппаратами. Соответствующее программное обеспечение разрабатывает компания Envitia. Об этом пишет американский журнал National Defense.

Лондон, , 14:37 — REGNUM Программа носит название Route Survey Tasking and Analytics (RSTA). Она представляет собой приложение, которое будет интегрировано с платформой данных Nelson ВМС Британии. Работу над программой RSTA планируется закончить и поставить её флоту к 2022 году.

Данное приложение использует искусственный интеллект для составления расписания и планирования маршрутов автономных беспилотных надводных и подземных аппаратов, занимающихся поиском морских мин.

Разработчики приложения считают, что в этом вопросе искусственный интеллект будет более эффективен, чем ручной человеческий труд. По их мнению, данный подход позволит гораздо лучше спланировать применение надводных и подводных беспилотников для выполнения задач по поиску мин, так как удастся применить эти аппараты наиболее оптимально с учётом их разных возможностей и особенностей.

В настоящее время планирование применения автономных беспилотных систем производится человеком, это ручная и очень трудоёмкая работа, чтобы определить, какому аппарату стоит поручить ведение охоты за минами в той или иной части моря.