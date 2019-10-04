Киев, , 14:36 — REGNUM Военная прокуратура Украины преобразована в Специализированную прокуратуру по противодействию преступлений в сфере национальной безопасности и обороны. Об этом 4 октября в Киеве на брифинге заявил главный военный прокурор Украины Виктор Чумак.

«Военная прокуратура, которая существовала до сегодняшнего времени, впитывала в себя огромный негатив от общества, потому что брала на себя функции, которые не характерны именно военной прокуратуре. Она оттягивала на себя дела, которые должны были расследовать территориальные органы прокуратуры или прокуроры других уровней. Сейчас эта прокуратура преобразована в Специализированную прокуратуру по противодействию преступлений в сфере национальной безопасности и обороны», — сказал Чумак.

По его словам, реформированная прокуратура «займется исключительно военными преступлениями и преступлениями против национальной безопасности и обороны, в том числе в военно-промышленном комплексе».

Он отметил, что в специализированной прокуратуре будут работать гражданские прокуроры.

«Эти прокуроры не будут военными, они будут гражданскими. Они будут работать в тесном контакте со следователями Государственного бюро расследований, которые становятся их руками, головой, ногами, глазами, следственным аппаратом», — подытожил Чумак.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил новым главным военным прокурором Украины бывшего члена «Блока Петра Порошенко» а Чумака. Это кадровое решение было согласовано с президентом Владимиром Зеленским. По словам Рябошапки, в ГПУ проходит «масштабная чистка» и структурные реформы.