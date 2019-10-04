Киев, 4 октября 2019, 14:36 — REGNUM Военная прокуратура Украины преобразована в Специализированную прокуратуру по противодействию преступлений в сфере национальной безопасности и обороны. Об этом 4 октября в Киеве на брифинге заявил главный военный прокурор Украины Виктор Чумак.
По его словам, реформированная прокуратура «займется исключительно военными преступлениями и преступлениями против национальной безопасности и обороны, в том числе в военно-промышленном комплексе».
Он отметил, что в специализированной прокуратуре будут работать гражданские прокуроры.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил новым главным военным прокурором Украины бывшего члена «Блока Петра Порошенко» а Чумака. Это кадровое решение было согласовано с президентом Владимиром Зеленским. По словам Рябошапки, в ГПУ проходит «масштабная чистка» и структурные реформы.