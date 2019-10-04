Нью-Дели, , 16:26 — REGNUM Глава министерства иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что правительство Пакистана «чрезмерно сгущает краски» при описании ситуации в индийском Джамму и Кашмире. Об этом 3 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В ходе пресс-конференции Субраманиам Джайшанкар подчеркнул, что Исламабад стремится создать у мирового сообщества искаженные представления о ситуации в индийском Джамму и Кашмире после отмены статьи 370 Конституции Индии.

По словам главы внешнеполитического ведомства южноазиатского государства, в реакции пакистанского руководства нет ничего удивительного в контексте всех действий Исламабада по поддержке террористических группировок в регионе. Субраманиам Джайшанкар также добавил:

«Нам давно следовало интегрировать Джамму и Кашмир, и теперь время настало».

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир. По сообщению властей, данный шаг позволит окончательно интегрировать указанный регион в государственную систему страны, искоренить проблему терроризма и обеспечить прогрессивное развитие северо-запада страны.