Москва, , 17:15 — REGNUM 4 октября автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» проводит первое заседание наблюдательного совета под председательством президента РФ Владимир Путина. ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию мероприятия.

«Россия — страна возможностей» реализует кадровые, социальные и образовательные проекты федерального и международного уровня и призвана развивать проекты по поддержке талантливой молодежи и формированию качественно новых социальных лифтов. К 2019 году организация реализовала 20 проектов, в которых приняли участие более 1,5 млн человек.