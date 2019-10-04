Нью-Дели, , 16:25 — REGNUM Влиятельный деятель оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Дигвиджая Сингх заявил, что отмена особого статуса Джамму и Кашмира противоречит убеждениям «отца нации» Махатмы Ганди. Об этом 3 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Дигвиджая Сингх, выступая на митинге в городе Индор, штат Мадхья-Прадеш, подчеркнул:

«Если бы отец индийской нации Махатма Ганди был жив, он бы решительно выступил против отмены статьи 370 Конституции Индии, в которой был закреплён особый статус штата Джамму и Кашмир».

По словам оппозиционного лидера, в основе интеграции данного региона должны были лежать «принципы сохранения кашмирского наследия, демократии и гуманизма».

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр внутренних дел Индии Амит Шах положили конец данной концепции», — добавил Дигвиджая Сингх.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир. По сообщению властей, данный шаг позволит окончательно интегрировать указанный регион в государственную систему страны, искоренить проблему терроризма и обеспечить прогрессивное развитие северо-запада страны.