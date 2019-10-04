Нью-Дели, , 16:16 — REGNUM Влиятельный деятель правящей Бхаратия джаната парти (БДП) и главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх заявил, что оппозиция не верит в демократические ценности и идеологию «отца нации» Махатмы Ганди. Об этом 3 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Йоги Адитьянатх, выступая на заседании законодательного собрания Уттар-Прадеш, заявил:

«Оппозиция решила бойкотировать особое заседание нашего заксобрания, посвящённое годовщине со дня рождения Махатмы Ганди». По словам политика, действия оппозиционеров доказывают лишь то, что они «не верят в демократические устои нации и принципы её отца — Махатмы Ганди».

Главный министр Уттар-Прадеш также подчеркнул, что для оппозиционных партий власть является лишь способом личной наживы, а не служения народу.

Ранее ведущие партии штата Уттар-Прадеш Индийский национальный конгресс (ИНК), Бахуджан самадж парти (Партия большинства народа или БСП) и Самаджвади парти (Социалистическая партия) объявили о бойкоте торжественных мероприятий по случаю 150-й годовщины со дня рождения Махатмы Ганди в знак несогласия с политической линией БДП.