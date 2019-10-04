Нью-Дели, , 14:43 — REGNUM Бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх совершит паломничество к сикхским святыням в Пакистане. Об этом 3 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на официальное заявление главного министра индийского штата Панджаб Амариндера Сингха.

В ходе пресс-конференции Амариндер Сингх подчеркнул, что 9 ноября 2019 года официальная процессия из влиятельных индийских политиков посетит гурудвару в городе Картарпур. Гурудвара — модельный дом и священное место для последователей сикхизма.

Амариндер Сингх также добавил, что индийские сикхи не станут принимать участия в торжествах по случаю открытия Картарпурского коридора в Пакистане.

Напомним, что Картарпурский коридор является инфраструктурным проектом, который позволит паломникам-сикхам из Индии посетить сикхские святыни в Пакистане без получения визы.