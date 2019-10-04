Киев, 4 октября 2019, 14:26 — REGNUM Сегодня, 4 октября, в Житомире (Житомирская область) при участии президентов Украины Владимира Зеленского и президента Белоруссии Александра Лукашенко проходит Второй форум регионов Украины и Белоруссии.
Глава украинского государства отметил, что между Украиной и Белоруссией «нет границ».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее офис президента Украины проинформировал, что на переговорах главы государств обсудят широкий круг актуальных вопросов украинского-белорусского сотрудничества. В рамках Второго форума регионов Украины и Белоруссии планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами двух стран.