Нью-Дели, , 14:41 — REGNUM Глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что для Нью-Дели участие Китая в создании сети 5G является вопросом экономики и инфраструктуры, а не политики. Об этом 3 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В ходе пресс-конференции Субраманиам Джайшанкар подчеркнул, что вовлечение Китая в указанный проект не представляет угрозу национальной безопасности.

По словам главы МИД южноазиатского государства, Нью-Дели осведомлён о проблемах различных стран мира в отношениях с Пекином, однако позиция Индии будет формироваться исходя из ее собственных внешнеполитических целей и интересов.

Субраманиам Джайшанкар также отметил: «Китай является нашим крупнейшим соседом и второй экономикой мира. Мы заинтересованы в поддержании стабильности в отношениях с КНР». Он добавил, что Индия намерена разрешать все противоречия в отношениях с Пекином в двустороннем порядке.