4 октября 2019 | Время чтения 2 мин

Артур Гуласарян, , 15:08 — REGNUM Заседания Первого комитета Генассамблеи ООН предлагается проводить не в США. С такой инициативой в качестве ответа на невыдачу Вашингтоном американских виз представителям делегации РФ выступила российская сторона. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Эксперт в области международного права, старший преподаватель кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Артур Гуласарян прокомментировал ИА REGNUM возможность переноса сессий ГА ООН из Нью-Йорка в другие страны.

Штаб ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Порядок созыва очередных и специальных сессий Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) предусматривается внутренними правилами ООН. Так, в частности, Правила 3 и 4 Правил процедуры ГА определяют необходимые процедурные условия для целей созыва очередных сессий ГА не в Центральных учреждениях ООН. Любой созыв таких сессий ГА ООН вне ее Центральных учреждений должно осуществляться либо по решению самой ГА ООН, либо по требованию большинства членов ООН (Правило 3 Правил процедур). При этом важно подчеркнуть, что решение о проведении очередной сессии ГА ООН не в Центральных учреждениях ООН должно быть принято на одной из предыдущих сессий ГА ООН (так, например, третья очередная сессия ГА ООН была созвана в 1948 году в Париже на основе решения, принятого на второй очередной сессии ГА ООН в 1947 году), а в случае созыва такой сессии по требованию членов ООН требование должно быть поддержано большинством голосов членов не менее чем за 90 дней до даты, установленной для открытия очередной сессии (Правило 4 Правил Процедур). Невыполнение отмеченных временных условий делает невозможным созыв очередной сессии ГА ООН вне Центральных учреждений ООН.

Генеральная Ассамблея ООН Un.org

Созыв очередной сессии вне Центральных учреждений ООН возможен только в отношении всей такой сессии , а не ее части. О таком понимании свидетельствует, прежде всего, формулировка Правила 4 Правил процедур ГА, в которой речь идет о возможности созыва сессии в целом. Кроме того, для сравнения, Правила процедуры (Правило 5) другого главного органа ООН — Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) — допускают прямо возможность избрания иного места, чем Центральные учреждения ООН, для проведения не только всей, но и части своей сессии . Аналогичного положения, однако, нет в Правилах процедуры ГА ООН.

В том, что касается специальных сессий и чрезвычайных специальных сессий ГА ООН, то Правила процедуры ГА ООН (Правила 7−10) вовсе не предусматривают возможность созыва таких сессий вне Центральных учреждений ООН.

Таким образом, с точки зрения применимых положений актов ООН Российская Федерация вправе требовать созыва очередной сессии ГА ООН за пределами США, например, в Женеве или в Вене. С этой целью Российская Федерация уже сейчас, на открывшейся 24 сентября 2019 года очередной 74-й сессии ГА ООН, вправе добиваться переноса очередной 75-й сессии ГА ООН целиком из Нью-Йорка в другие страны.

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