Артур Гуласарян, 4 октября 2019, 15:08 — REGNUM Заседания Первого комитета Генассамблеи ООН предлагается проводить не в США. С такой инициативой в качестве ответа на невыдачу Вашингтоном американских виз представителям делегации РФ выступила российская сторона. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Эксперт в области международного права, старший преподаватель кафедры международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Артур Гуласарян прокомментировал ИА REGNUM возможность переноса сессий ГА ООН из Нью-Йорка в другие страны.

Штаб ООН
Штаб ООН
Иван Шилов © ИА REGNUM

Порядок созыва очередных и специальных сессий Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) предусматривается внутренними правилами ООН. Так, в частности, Правила 3 и 4 Правил процедуры ГА определяют необходимые процедурные условия для целей созыва очередных сессий ГА не в Центральных учреждениях ООН. Любой созыв таких сессий ГА ООН вне ее Центральных учреждений должно осуществляться либо по решению самой ГА ООН, либо по требованию большинства членов ООН (Правило 3 Правил процедур). При этом важно подчеркнуть, что решение о проведении очередной сессии ГА ООН не в Центральных учреждениях ООН должно быть принято на одной из предыдущих сессий ГА ООН (так, например, третья очередная сессия ГА ООН была созвана в 1948 году в Париже на основе решения, принятого на второй очередной сессии ГА ООН в 1947 году), а в случае созыва такой сессии по требованию членов ООН требование должно быть поддержано большинством голосов членов не менее чем за 90 дней до даты, установленной для открытия очередной сессии (Правило 4 Правил Процедур). Невыполнение отмеченных временных условий делает невозможным созыв очередной сессии ГА ООН вне Центральных учреждений ООН.

Генеральная Ассамблея ООН
Генеральная Ассамблея ООН
Un.org

Созыв очередной сессии вне Центральных учреждений ООН возможен только в отношении всей такой сессии, а не ее части. О таком понимании свидетельствует, прежде всего, формулировка Правила 4 Правил процедур ГА, в которой речь идет о возможности созыва сессии в целом. Кроме того, для сравнения, Правила процедуры (Правило 5) другого главного органа ООН — Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) — допускают прямо возможность избрания иного места, чем Центральные учреждения ООН, для проведения не только всей, но и части своей сессии. Аналогичного положения, однако, нет в Правилах процедуры ГА ООН.

В том, что касается специальных сессий и чрезвычайных специальных сессий ГА ООН, то Правила процедуры ГА ООН (Правила 7−10) вовсе не предусматривают возможность созыва таких сессий вне Центральных учреждений ООН.

Таким образом, с точки зрения применимых положений актов ООН Российская Федерация вправе требовать созыва очередной сессии ГА ООН за пределами США, например, в Женеве или в Вене. С этой целью Российская Федерация уже сейчас, на открывшейся 24 сентября 2019 года очередной 74-й сессии ГА ООН, вправе добиваться переноса очередной 75-й сессии ГА ООН целиком из Нью-Йорка в другие страны.

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