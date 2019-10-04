Власти индийского Джамму и Кашмира выпустят на свободу всех задержанных и арестованных оппозиционных лидеров региона до выборов в местные законодательные органы. Об этом 3 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar со ссылкой на официальное заявление советника губернатора Джамму и Кашмира Фарукха Кхана.

Нью-Дели, , 14:42 — REGNUM В интервью изданию Фарукх Кхан заявил о том, что освобождение оппозиционеров будет осуществлено в несколько стадий. Сообщается, что правительство Джамму и Кашмира произведёт оценку «уровня угрозы, которую тот или иной политический деятель представляет для безопасности и стабильности региона».

На основании данного анализа местные власти будут постепенно освобождать задержанных оппозиционеров из-под стражи, отметил он.

Напомним, что с 5 августа правительство Индии поместило под домашний арест наиболее влиятельных оппозиционных деятелей Джамму и Кашмира, в том числе бывших главных министров штата Махбубу Муфти и Омара Абдуллу. Ранее министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене особого статуса Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны.