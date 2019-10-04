Джакарта, , 14:16 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла пригласил избранного вице-президента Маруфа Амина встретиться в своем офисе в Джакарте в пятницу, 4 октября, сообщает CNN Indonesia.

«Юсуф Калла пригласил меня принять участие в пятничных молитвах, чтобы представить всему персоналу во дворце вице-президента», — заявил Маруф Амин.

Издание отмечает, что избранный вице-президент страны Маруф Амин встретился с Юсуфом Калла в 11:32 по местному времени.

По этому случаю Юсуф Калла рассказал Маруф Амину об обязанностях вице-президента, о текущих делах и провел экскурсию по дворцу.

Напомним, инаугурации вице-президента Маруф Амина пройдет 20 октября 2019 года.