Нур-Султан, , 14:16 — REGNUM Первым заместителем министра иностранных дел Казахстана назначен Шахрат Нурышев, сообщили 4 октября в пресс-службе президента республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Нурышева от должности посла республики в Китае и КНДР по совместительству. Кроме того, распоряжением президента Даулетбек Кусаинов назначен заведующим отделом внешней политики и международных связей администрации главы государства.

Отметим, Шахрат Нурышев был назначен послом Казахстана в Китае в феврале 2015 года. Ранее он занимал пост национального координатора по вопросам деятельности ШОС, спецпредставителя Казахстана по вопросам сотрудничества с Афганистаном и друге дипломатические должности.

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