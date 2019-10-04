Кисловодск, Ставропольский край, , 14:25 — REGNUM Власти Ставрополья рассчитывают на нового сенатора от региона Сергея Меликова в части лоббирования интересов края в привлечении средств федерального бюджета и взаимодействии с силовыми структурами. Об этом 4 октября во время визита в Кисловодск заявил глава региона Владимир Владимиров.

«Ставрополью, как и любому другому региону, нужны хорошие лоббисты. <…> Мы работаем над хорошими лоббистскими способностями в части привлечения федеральных средств, инвестиций и взаимодействия с силовым блоком», — цитирует ТАСС ответ губернатора на вопрос об ожиданиях от работы нового сенатора.

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Как сообщало ИА REGNUM, 54-летний Сергей Меликов был назначен членом Совета Федерации от Ставрополья постановлением главы региона от 27 сентября. Этим же документом Владимиров снял полномочия с предыдущего сенатора Михаила Афанасова.

Спустя несколько дней президент России Владимир Путин своим указом освободил генерал-полковника Меликова от должности первого заместителя директора Росгвардии и уволил его с военной службы.

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