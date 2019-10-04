Москва, , 14:16 — REGNUM Посол Ирана в России был приглашен в российский МИД в связи с тем, что в Тегеране была задержана российская журналистка Юлия Юзик. Об этом сообщила в своем Facebook официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки», — говорится в сообщении представителя российского дипведомства.

Как передавало ИА REGNUM, о задержании Юлии Юзик сообщил 4 октября пресс-атташе российского посольства в Иране Андрей Ганенко. Ранее в соцсетях появились сообщения, что российскую журналистку обвинили в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.