Киев, , 14:09 — REGNUM Министр образования Украины Анна Новосад предложила способ найти средства на повышения зарплат учителям — за счет «оптимизации» сети школ, т. е. по сути закрытия малокомплектных школ.

Заброшенная школа ( Kindzadzaa

Об этом она сказала в интервью «Радио Свобода».

По данным министра, средняя стоимость подготовки ученика в Украине составляет 21 тыс. грн (порядка $900), а вот в малокомплектных школах эта стоимость иногда достигает 100 тыс. грн и это «абсолютно неэффективное использование средств».

«Поэтому нужно работать над сетью, ее оптимизировать, делать так, чтобы дети имели доступ к лучшим школам… это могут быть опорные школы, чтобы они могли до них доезжать, иметь доступ к лучшим образовательным услугам, и соответственно высвобождать средства», — сказала она.

Помимо повышения зарплат учителям, отметила Новосад, сэкономленные средства можно пустить на обустройство «лучшего образовательного пространства».

«Постмайдановский украинский политикум органично соединяет в себе все изводы правой идеологии. С одной стороны — это кровь, почва, армия, вира, мова, зиги и руны. С другой — требования максимального разгосударствления экономики, тотальной приватизации и полной ликвидации остатков социального государства… Эта милая девушка синхронно рапортует о грядущем искоренении русского языка в украинских школах, и одновременно обещает эти школы закрыть. И закроет — потому что процесс ликвидации сельских школ поставлен последние пять лет на поток», — комментирует ситуацию политический эксперт и журналист Андрей Манчук.

ИА REGNUM напоминает, что Анна Новосад, 1990 г.р., назначена министром образования и науки Украины 29 августа нынешнего года. В министерстве работает с 2014 года, до этого занимала должность генерального директора директората стратегического планирования и евроинтеграции.

В конце сентября выяснилось, что предыдущий состав Кабмина Украины в последние дни работы принял постановление о повышении зарплат педагогам, на которое нужно дополнительно 45 млрд гривен, которых в бюджете нет, поэтому повышения не состоится.