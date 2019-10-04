Рим, , 13:55 — REGNUM Совокупный рейтинг трех оппозиционных партий Италии на 4% выше совокупного рейтинга трех правящих партий, передает Termometro Politico в пятницу, 4 октября, со ссылкой на исследование EMG.

Правоцентристские партии «Лига» (32,6%), «Братья Италии» (7,6%) и «Вперед, Италия» (7,4%) могут рассчитывать в общей сложности на 47,6% голосов.

В свою очередь популисты из «Движения 5 звезд» (19%) и либералы из Демократической партии (19,7%), вместе с партией покинувшего либералов Маттео Ренци (4,5%), могу рассчитывать на поддержку 43,2% избирателей.

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