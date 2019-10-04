Киев, 4 октября 2019, 14:03 — REGNUM Экс-президент Украины Петр Порошенко 4 октября на странице в соцсети Facebook предложил действующему президенту страны Владимиру Зеленскому свою дорожную карту по реализации Минских соглашений.

Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
President.gov.ua

Бывший украинский лидер, обсуждая обращение Зеленского, предложил ему не искать «врагов» в Киеве. Также он предложил свой вариант по реализации Минских договоренностей, который был одобрен США. Порошенко отметил, что данная дорожная карта была разработана его командой несколько лет назад и она предполагает приоритет безопасности над политическими шагами.

«Ее восприняли Германия и Франция. А вчера в очередной раз поддержку именно такой последовательности реализации Минских договоренностей выразили Соединенные Штаты: сначала безопасность, потом — политическое урегулирование», — написал бывший президент.

Напомним, 3 октября телеканал «112 Украина» транслировал видеообращение Зеленского к гражданам Украины. В нем глава страны прокомментировал недавнее согласование украинской стороной «формулы Штайнмайера». Он также отметил, что не видит ничего незаконного в массовых протестах по случаю подписания документа и попросил не поддаваться на «манипуляции и провокации некоторых лиц».

Стоит отметить, что среди ярых критиков Зеленского из-за подписания новых договоренностей выступила партия Порошенко, который будучи президентом, согласовал Минские соглашения.