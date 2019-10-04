Киев, , 14:03 — REGNUM Экс-президент Украины Петр Порошенко 4 октября на странице в соцсети Facebook предложил действующему президенту страны Владимиру Зеленскому свою дорожную карту по реализации Минских соглашений.

Пётр Порошенко President.gov.ua

Бывший украинский лидер, обсуждая обращение Зеленского, предложил ему не искать «врагов» в Киеве. Также он предложил свой вариант по реализации Минских договоренностей, который был одобрен США. Порошенко отметил, что данная дорожная карта была разработана его командой несколько лет назад и она предполагает приоритет безопасности над политическими шагами.

«Ее восприняли Германия и Франция. А вчера в очередной раз поддержку именно такой последовательности реализации Минских договоренностей выразили Соединенные Штаты: сначала безопасность, потом — политическое урегулирование», — написал бывший президент.

Напомним, 3 октября телеканал «112 Украина» транслировал видеообращение Зеленского к гражданам Украины. В нем глава страны прокомментировал недавнее согласование украинской стороной «формулы Штайнмайера». Он также отметил, что не видит ничего незаконного в массовых протестах по случаю подписания документа и попросил не поддаваться на «манипуляции и провокации некоторых лиц».

Стоит отметить, что среди ярых критиков Зеленского из-за подписания новых договоренностей выступила партия Порошенко, который будучи президентом, согласовал Минские соглашения.