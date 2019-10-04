Киев, , 13:57 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) пересматривает 15 производств, касающихся компании Burisma, в которой работал Хантер Байден — сын вице-президента США Джозефа Байдена. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, сообщает 4 октября «Интерфакс-Украина».

"Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение. В тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их», — рассказал он.

На вопрос журналистов касательно роли сына Байдена в этих делах, Рябошапка ответил, что в них могут фигурировать многие известные люди, например экс-министр экологии Николай Злочевский и украинский бизнесмен Сергей Курченко. Хантер Байден — не исключение.

Рябошапка добавил, что аудит дел позволит понять, какие решения по данным делам следует принять в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому начать расследование деятельности Джозефа Байдена и его сына на Украине.

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