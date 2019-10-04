Тбилиси, , 13:47 — REGNUM В штаб-квартире международной организации гражданской авиации в Монреале директор агентства гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии Леван Каранадзе и председатель комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян договорились о сотрудничестве и подписали соответствующий меморандум. Об этом 4 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Меморандум о сотрудничестве предусматривает взаимодействие с целью внедрения регулирования ЕС в организации авиадвижения и надзора за воздушным сообщением.

За последние годы наблюдается тенденция стабильного роста пассажиропотока между Грузией и Арменией. Так за 8 месяцев 2017 года было перевезено 7 928 пассажиров, за аналогичный период 2018 года 15 837 человек (на 99,8% больше). За 8 месяцев 2019 года полеты совершили 41 326 пассажиров.