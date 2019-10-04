Вашингтон, , 13:46 — REGNUM ВВС США требуют скорейшей рекапитализации. Об этом пишет генерал ВВС в отставке Хоук Карлайл, президент и генеральный директор журнала National Defense, бывший командующий Боевым авиационным командованием (Air Combat Command) ВВС США.

ВВС США Иван Шилов © ИА REGNUM

Автор кратко описывает состояние ВВС США во времена Холодной войны и в настоящее время. В конце 1970-х-начале 1980-х годов военно-воздушные силы в среднем закупали более 200 боевых самолетов в год. После Холодной войны, в течение более чем 25 лет, объём закупок в среднем составлял менее 20 боевых машин, что «привело к самым маленьким, самым старым военно-воздушным силам в истории Соединённых Штатов Америки».

Когда ВВС США были развёрнуты для операции «Буря в пустыне», у них было 134 эскадрильи истребителей. Сегодня ВВС США насчитывает 55 эскадрилий, при этом средний возраст самолётов приближается к 30 годам.

Генерал в отставке отмечает, что стратегические воздушные и космические преимущества Америки неуклонно размываются, что подчеркивается в Стратегии национальной обороны 2018 года, которая призывает к возвращению эпохи конкуренции великих держав. Данный документ также признает, что у США есть равные конкуренты, которые инвестировали в противодействие американской силе, включая давнее асимметричное преимущество США: воздушную мощь.

В конце публикации Хоук Карлайл пишет следующее: «Праздник закончился, отставание огромно, и вызов велик, но лидеры наших ВВС и наша невероятная промышленность поднялись до уровня проблем в прошлом и должны построить и использовать партнерство, чтобы сделать это снова, чтобы гарантировать, что Америка сохраняет свое преимущество в авиации».