Москва, , 13:45 — REGNUM Кремль внимательно относится к различного рода исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил 4 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал исследование Высшей школы экономики (ВШЭ) о падении доходов среднего класса в России.

«Мы, конечно, с большим вниманием относимся к подобным исследованиям», — сказал Песков, отметив, что соответствующие ведомства и министерства будут учитывать подобные точки зрения в своей работ.

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Вместе с тем, подчеркнул он, есть сигналы, которые говорят о том, что существуют проблемы — с рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает, это «простая арифметика».

Напомним, ранее издание РБК со ссылкой на исследование ВШЭ сообщило, что реальные доходы представителей среднего класса в России сокращаются с 2014 года, а почти у половины из них (50,6%) заработная плата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет.

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