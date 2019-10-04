Дамаск, , 13:44 — REGNUM Террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 2 октября 2019 года предприняли атаку на силы Сирийской арабской армии вдоль шоссе Дейр-эз-Зор-Сухна. Нападение было предпринято под покровом темноты. Разгорелся ожесточённый бой, длившийся несколько часов. В результате джихадисты были вынуждены отступить.

В ходе этого боя террористы понесли тяжёлые потери в живой силе, у них появилось большое количество убитых и раненых. Об это пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свои источники в Сирийской арабской армии.

Источник издания сообщил, что сирийские войска недавно дополнительно развернули на этом фронте несколько подразделений, чтобы обеспечить безопасность шоссе Дейр-эз-Зор-Сухна. Он также подчеркнул, что все сообщения о захвате боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) города Аль-Сухна являются ложными, и распространяются СМИ, действующими в интересах исламистов.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после успешной военной операции сирийской армии в западной части провинции Дейр-эз-Зор в сентябре 2019 года было вынуждено сместить свои атаки на районы городов Аль-Сухна и Пальмира в восточной части провинции Хомс.