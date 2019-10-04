Москва, , 13:39 — REGNUM В четырех крупных городах России в 2019 году были предотвращены террористические акты, заявил 4 октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, за восемь месяцев 2019 года спецслужбы предотвратили пять преступлений террористической направленности.

«В том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Генпрокуратуры, с начала 2019 года в России было предотвращено 17 террористических актов. При этом в стране сохраняется опасность создания очагов террористической активности в регионах, подтверждение этому — не снижающееся количество предотвращенных террористических актов, уточнили в надзорном ведомстве.

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