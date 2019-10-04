Житомир, Украина, , 13:44 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским во время второго форума регионов двух государств, проходящего в Житомире. Видео встречи президентов двух стран 4 октября размещено в Facebook Владимира Зеленского.

Украинский президент говорил на русском и украинском языках и отметил во время встречи, что они с Лукашенко могут общаться на украинском «потому что наши языки очень близки, и мне действительно очень приятно, что наши страны не имеют границ».

Кроме этого, он добавил, что народы двух стран дружественны ментально и, по мнению Зеленского, абсолютно одинаковы.

Лукашенко, в свою очередь, согласился с украинским лидером.

«Мы действительно понимаем друг друга, хотя и говорим вроде на разных языках, относительно наши языки близки и понятны», — заявил президент Белоруссии.

При этом он отметил, что людям также понятны устремления двух президентов.

Отметим, форум регионов Белоруссии и Украины проходит 3−4 октября в Житомире с участием президентов двух стран. На нем они намерены подробно обсудить актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в разных сферах и обменяться мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.