Куала-Лумпур, , 13:38 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что лидер Гонконга Кэрри Лэм вынуждена будет уйти в отставку после нескольких месяцев протестов, сообщает Sindonews.

«Я думаю, что лучше всего уйти в отставку», — заявил Махатхир Мохамад после того, как его спросили о том, какие предложения он может дать лидеру Гонконга.

Выступая на конференции в Куала-Лумпуре 4 октября, премьер-министр Малайзии, говоря о Пекине заявил, что Китай предпримет меры против протестующих, проведя параллель со студенческой демонстрацией на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Между тем, правительство Гонконга, как ожидается, обсудит закон о чрезвычайном положении, который включает запрет на использование лицевых масок в акциях протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду, что «великий лидер»КНР Си Цзиньпин справится с ситуацией в Гонконге.

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