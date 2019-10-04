Как сообщает «Польское радио», из министерства иностранных дел РФ был получен ответ на запрос редакции радио о том, действительно ли вице-спикеру сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожате Госевской запрещён въезд в Польшу. МИД РФ подтвердил, что Госевская является персоной нон грата в России.

Малгожата Госевская (сс) Kancelaria Sejmu. Aleksander Zieliński

Варшава, , 13:32 — REGNUM Запрос был отправлен 30 сентября после сообщения Госевской о том, что один из белорусских пограничников сообщил ей при пересечении польско-белорусской границы, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию. По словам вице-спикера, когда она 29 сентября ездила в Гродно на встречу с представителями польской диаспоры в Белоруссии, белорусские пограничники пропускали её слишком долго, и хотели осмотреть её багаж, хотя она ехала на автомобиле с дипломатическими номерами.

По всей видимости, белорусские пограничники связывались с начальством, чтобы выяснить, что делать в такой ситуации. Поскольку в результате Госевскую пропустили в Белоруссию, такое разрешение было получено. Такие действия белорусской стороны являются недопустимыми, поскольку между двумя частями Союзного государства России и Белоруссии отсутствует пограничный контроль, и лицо, которому запрещён въезд в Россию, не должно иметь права на въезд в Белоруссию. Таким образом, Минск «в порядке исключения» допустил нарушение Союзного договора с Россией.

Малгожата Госевская объявлена в РФ персоной нон грата за антироссийскую деятельность, в частности, за доклад о «военных преступлениях России на Донбассе» в Международном суде в Гааге в 2016 году.

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