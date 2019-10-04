Киев, , 13:32 — REGNUM Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского относительно «формулы Штайнмайера» — это технологически правильный шаг, но есть одна проблема, заявил в своем комментарии 4 октября украинский политический эксперт Владимир Горбач.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт отмечает, что подозрение о роли Зеленского в подготовке капитуляции Украины с патриотической точки зрения базируется не столько на его якобы злых намерениях, сколько на трезвой оценке реальных способностей президента.

«Как-то еще можно поверить в то, что Зеленский не является прямым российским агентом для операции по демонтажу украинской государственности… Если постараться, то можно даже себя убедить, что он действительно искренне верит в то, что на переговорах с Путиным сможет не переступить «красные линии», а рассказать пару шуток, втереться в доверие, чтобы что-то у него (президента России) выторговать. А потом остановиться перед самыми «красными линиями» — методом экстренного торможения», — размышляет политолог.

Горбач заявляет, что главная претензия к главе Украины у «патриотического» лагеря — это осознание нехватки компетентности лично у Зеленского и у его команды. Причем компетентности, резюмирует эксперт, власти не хватает даже в понимании того, где находятся те сами «красные линии» по Донбассу.

ИА REGNUM напоминает, что после ряда протестных акций из-за согласования Украиной процесса урегулирования в Донбассе по «формуле Штайнмайера», самая масштабная из которых при участии нескольких тысяч человек прошла как раз возле здания офиса президента Украины, Зеленский вечером 3 октября обнародовал специальное видеообращение. Он, в частности, заявил, что уважает право украинцев на протесты, но «зрада отменяется», потому что он «никогда не сдаст» Украину. Также президент подчеркнул, что «формула Штайнмайера» говорит только одно — когда должен заработать новый закон об особом статусе Донбасса, а этот закон будут разрабатывать с учетом мнения общественности.