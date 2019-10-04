Батуми, Грузия, , 13:31 — REGNUM Постоянный посол США в НАТО Кей Хатчинсон в рамках визита Североатлантического совета в Батуми рассказала о том, какие изменения должны произойти в Грузии перед тем, как она будет принята в НАТО. Хатчинсон также отметила, что Россия стремится навредить Грузии и препятствует ее стремлению к свободе. Об этом 4 октября сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Посол указала, что двусторонние отношения США и Грузии очень сильны. Штаты ценят Грузию и ее вклад в миссию в Афганистане, в борьбу с терроризмом. Хатчинсон заявила, что Россия является серьезным фактором, препятствующим вступлению Грузии в НАТО.

«Россия пытается отдалить Грузию от той свободы, которую заслуживает народ. Разумеется, в тактику России входит попытаться навредить шансам Грузии в направлении свободы и тех реформ, которые следует провести для вступления в НАТО. Мы рядом с Грузией и будем с ней, чтобы она продвигалась вперед. Мы знаем, что затем, в один из дней, Грузия станет членом НАТО»

По словам представителя США, для того, чтобы вступить в Североатлантический союз, Грузии необходимо провести определенные реформы. И необходимые рекомендации в ходе встречи Хатчинсон уже дала премьер-министру Грузии Георгию Гахарии

«Для вступления в НАТО должна быть демократия, верховенство закона, независимый суд, свободная пресса»

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