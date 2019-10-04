Киев, , 13:34 — REGNUM Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк покинул территорию Украины, сообщило 4 октября издание Strana.ua со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, 4 октября рано утром самолёт с Данилюком на борту приземлился в столице Чехии.

Напомним, 30 сентября Данилюк был уволен президентом Украины Владимиром Зеленским «по собственному желанию».

Экс-чиновник рассказал, что ушёл со своего поста из-за «подковёрных игр». В СМИ появилась информации о том, что причиной его ухода стал конфликт с главой офиса президента Украины Андреем Богданом, а именно разногласия по делу о национализации «Приватбанка».

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Напомним, ранее Украину покинул бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко. По официальной версии, он улетел в Великобританию изучать английский язык.

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