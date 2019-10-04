4 октября 2019 | Время чтения 10 мин

Конфронтация, причем, по всем азимутам будет нарастать. Вашингтон пойдет на все, чтобы не просто сохранить свой контроль над Европой в рамках НАТО, но и усилить его, жестко построив европейских сателлитов под ранжир собственных геополитических интересов. Россия и Китай, обособленные на евразийском Хартленде и окруженные кольцом откровенных противников и зон нестабильности и хаоса – вот наиболее реалистичная картинка современности.

Владимир Павленко, , 13:27 — REGNUM



Политика США Иван Шилов © ИА REGNUM

Посетивший Италию и Ватикан государственный секретарь США Майкл Помпео, после встречи с главой итальянского МИД Луиджи Ди Майо обрушился с критикой на Китай и Россию. Причем, характер этой критики ставит под серьезное сомнение добросовестность Вашингтона, ибо вызывает к жизни даже не призраки двойных стандартов, а технологию «доброго» и «злого» следователей. Нагляднее всего это проявилось в заявлениях шефа американской дипломатии, посвященных России. Поблагодарив итальянскую сторону за пролонгацию антироссийских санкций, Помпео обмолвился, что необходимость в продолжении санкционной войны существует из-за Украины — для того, чтобы продолжить давление на Москву до тех пор, пока ситуация в этой постсоветской республике не изменится.

Это, по меньшей мере, странно в условиях, когда перемены, идущие в Киеве после встречи президента США Дональда Трампа, шефа госсекретаря, с президентом Украины Владимиром Зеленским и скандального опубликования их предыдущего июльского разговора по телефону, меняют ситуацию отнюдь не в пользу властей официального Киева. Получается, что Трамп требует от Украины помириться с Россией, а Зеленскому настоятельно рекомендует найти общий язык с Владимиром Путиным, а Помпео тем временем поступает строго наоборот, закручивая гайки в отношениях с Москвой, ссылаясь на украинский кризис. Что это? Очередная фронда против президента Трампа очередного госсекретаря? Но Помпео, в отличие от своего предшественника Рекса Тиллерсона, по сути, открыто позиционирует себя президентским ставленником, полностью разделяющим позиции Трампа. Тогда что? Правая рука не знает, что делает левая?

Вряд ли, очень сомнительно. Нынешний Белый дом трудно заподозрить в дезорганизации и неспособности одергивать заигравшихся собственных функционеров: пример Джона Болтона, отправленного в отставку после того, как тот наговорил лишнего в Киеве, является достаточно свежим. Тогда может быть логичнее предположить, что эпистолярные маневры Трампа и Помпео другого свойства и рассчитаны на развертывание американцами какой-то очень сложной, многоходовой игры, в ходе которой Россию собираются затянуть в ловушку под видом содействия улучшению российско-украинских отношений? Например, в вопросе об украинском контроле над российской границей с ДНР и ЛНР?

И если такое представить, то националисты, собирающиеся на новый майдан, получается, таскают каштаны из огня лично для Порошенко, подрывая урегулирование. И недавняя отставка Курта Волкера — именно об этом, тоже для отвода глаз. И, стало быть, в этот план входит обратная рокировка в украинской власти, о перспективе которой, кстати, сам не устает повторять и сам экс-президент. И даже «дело Байдена» здесь не очень при чем. Байден сдулся прямо на старте предвыборной борьбы, ему для обвала рейтинга хватило уже того, что стало известно и без Зеленского. Никакие расследования, с участием «Руди» Джулиани или без него, принципиально ничего не изменят, только добавят внимания и красок.

Если все обстоит именно так, то Москва своей уступчивостью Вашингтону по части необъяснимо «сдержанной» реакции на отказ в визах российской делегации в ООН, а теперь, очередная подобная новость, еще и на «Диалог Форт-Росс» в Калифорнии, сама провоцирует ястребов в США на дальнейшие провокации. Между тем, чтобы избежать этого, в том числе на Украине, ответ российского МИД должен был быть предельно и показательно жестким. В духе знаменитого «разворота над Атлантикой». То есть бойкота 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в сочетании с обструкционистской позицией по отношению к США в Совете Безопасности. Неужели на Смоленской не понимают, что американцы берут на испуг, одновременно зондируя ситуацию на предмет отодвигания в нашу сторону пресловутых «красных линий»? Поэтому чем раньше, дальше от границ своих интересов и решительнее эти линии провести, тем скорее провокации прекратятся.

Помимо России, Помпео в Риме дежурно «прокатился» в адрес властей Ирана и Венесуэлы, повторив избитые и предельно конъюнктурные тезисы американской позиции, выдержанные в двойных стандартах явных противоречий с международными правом и существующими общепризнанными мировым сообществом договоренностями. А затем перешел к Китаю, которому уделил особое внимание. «Я призвал своих итальянских друзей обратить внимание, как Китай использует свою экономическую мощь, чтобы развивать политическое влияние и подрывать суверенитет», — рассказал госсекретарь журналистам после встречи с Ди Майо. «Я выразил обеспокоенность по поводу хищнического подхода Китая к торговле и инвестициям и его значения в Европе, Африке и мире в целом», — продолжил шеф вашингтонской дипломатии, выразив «недовольство» решением Италии присоединиться к китайской инициативе «Пояса и пути».

Маленький штрих, опять обращающий нас к игре в «злого» и «доброго» следователей. Когда в Киеве антикитайскими эскападами насчет недопустимости участия китайских компаний в приватизации строителя авиадвигателей «Мотор сич» разразился Болтон, который заодно предостерег Украину и другие восточно-европейские республики от пользования инвестициями из КНР, обвинив инвесторов из Поднебесной в «коррупции», ему это в итоге обошлось потерей должности. Можно судить-рядить и спорить, что стало непосредственным поводом, но причина понятна: у Трампа на Украине своя игра, и твердолобая апология интересов «глубинного государства», которой занялся экс-советник по национальной безопасности, Белому дому оказалась ни к чему. Болтона убрали очень быстро, двух недель после возвращения из Киева не прошло. А теперь, когда в Италии то же самое, слово в слово, повторяет госсекретарь Помпео, Трамп все это молча глотает? Правда, еще не прошло тех самых двух недель, кто знает? Хотя очень сомнительно, чтобы Помпео разделил судьбу Болтона, не для того Трамп ради его назначения в Госдеп оголил отнюдь не дружественное ему ЦРУ, за которым нужен глаз да глаз. Особенно в нынешней ситуации.

Но коль скоро такая параллель между Украиной и Китаем в американской политике просматривается, то нам важнее всего то, каким образом эта коллизия отзовется для России. Если смотреть на ситуацию под этим углом, то следует признать, что китайская дипломатия в ответ на попытку унижения, совершенную госсекретарем США, отреагировала с жесткостью, не в пример российской. Правда, локальной: переброшенный на китайскую половину поля американской стороной «мяч» полемики подхватил посол КНР в Риме Ли Цзюньхуа. Охарактеризовав пассажи Помпео о «хищнической» политике Китая как «необоснованную и злостную клевету», китайский дипломат обвинил Госдеп и Вашингтон в целом в отравлении отношений Китая с третьими странами и в стремлении «как создать трудности в китайско-американских отношениях, так и вмешаться в отношения КНР с другими странами». Посол больно уколол американцев, напомнив им про их собственное авторство идеи «свободной мировой торговли» (это положение действительно содержалось в обнародованных 8 января 1918 года «Четырнадцати принципах» президента Вудро Вильсона).

Развязав с Китаем и другими странами торговую войну, Вашингтон следует отнюдь не принципам, которые он пиарит, а интересам, которые связаны с понесенными «убытками». Классический вариант двойных стандартов. Создаем правила, по ним играем и выигрываем. Как только перестали выигрывать, то это, значит, не «мы» плохо работаем. И не «чужие» работают хорошо. Это правила, «нами» же придуманные и окружающим навязанные, оказывается, — негодные. Когда правила игры перестают устраивать джентльменов, джентльмены меняют правила.

Кстати, в чем состояли китайско-итальянские договоренности о «Поясе и пути»? Это был меморандум, подписанный во время визита на Апеннины в марте этого года Си Цзиньпином и итальянским премьером Джузеппе Конте. Дело в том, что Китай в последние время очень активно продвигает проект крупнотоннажных контейнерных морских перевозок и очень сильно вложился в реконструкцию Суэцкого канала. Но это не решило проблем доставки грузов в Европу через порты Средиземноморья, так как они не в состоянии принимать гигантские контейнеровозы из Поднебесной. Это пока по силам только двум портам, которые оба расположены на Балтике — Гамбургу и Роттердаму. Подключая к «Поясу и пути» Италию, а до этого и Грецию, куда также пролегает нынешний маршрут госсекретаря Помпео, Китай рассчитывал проинвестировать итальянскую и греческую портовую инфраструктуру, расширив географию и логистику морской торговли за счет европейского Юга. Получается, что давление США на Италию осуществляется с целью помешать этим китайским планам. То есть это часть торговой войны Вашингтона против Пекина, переведенная из сугубо экономического измерения уже в геополитическое.

О том же самом, по сути, Помпео договаривался и в Ватикане. Спекуляции «в защиту христиан» Ближнего Востока, которые оказались важным пунктом переговоров госсекретаря и папы Франциска, в условиях приближающегося завершения войны в Сирии явно апеллируют не к урегулированию, а к противостоянию. Ибо рассчитаны на повод к новому вмешательству в этот регион, который составляет важный транспортный узел на маршруте «Пояса и пути». Попутно становится понятной и подоплека состоявшейся три с половиной года назад встречи Франциска с патриархом Кириллом; подписавшись под соответствующими пунктами Гаванской декларации, российский церковный предстоятель фактически согласился на определенную роль в ватиканской геополитической игре. И возможно именно поэтому та тема, к счастью, не получила развития.

Сегодня представляется, что в Белом доме пошли на своеобразную хитрость. Столкнувшись с жестким противодействием своим протекционистским устремлениям и испугавшись дальнейшего сближения Китая с Европой, администрация Трампа скорректировала тактику. От лобового давления «по всем фронтам» США перешли к двойной игре. Сначала Трамп как «первое лицо» рассказывает, как Америка жаждет всем «добра» и выдвигает инициативы, которые должны в этом убедить. А затем отправляет по городам и весям кого-нибудь из «вторых лиц», в данном случае госсекретаря Помпео, с тем, чтобы он на месте, уже тет-а-тет, объяснил, чего именно требуется от них «генеральной линии» Вашингтона, которая, оказывается, на самом деле и не думала меняться. Та же Италия в результате уже дала слабину, отказавшись от включенного в договоренности с Китаем пункта о совместном распространении телекоммуникационных сетей 5G. И представляется, что это только начало; у США много рычагов давления на Рим, и один из них — больной для него вопрос о незаконной миграции из расположенной на другом берегу Средиземного моря Ливии, тема которой итальянской стороной поднималась, но разрешения не получила. Надо понимать, что пачками плывущие с противоположного берега утлые суденышки — очень действенный инструмент давления на Италию, и Конте вынужден будет пойти на существенные уступки. Особенно сейчас, после развала прежней правительственной коалиции, избавившего его от назойливых союзников.

Что все это означает для Москвы и Пекина? Только одно: конфронтация, причем, по всем азимутам, будет нарастать, и Вашингтон пойдет на все, чтобы не просто сохранить свой контроль над Европой в рамках НАТО, но и усилить его, жестко построив европейских сателлитов под ранжир собственных геополитических интересов. Даже у Китая с Европой из-за этого не особенно получается, хотя в отличие от российско-европейских, китайско-европейские отношения лишены идеологического морализаторства и предельно прагматизированы. Чего уж говорить о России, у которой с Европой давнишние «единство и борьба противоположностей», усугубленные влиянием США.

Так случилось, что похороны Жака Ширака, «последнего из европейских могикан», делавшего в этой формуле акцент не на борьбе, а на единстве, символически прошли и как похороны «европейской мечты» определенной части российских элит. Россия и Китай, обособленные на евразийском Хартленде и окруженные кольцом либо откровенных противников, либо зон нестабильности и хаоса — наиболее реалистичная картинка современности. С одной стороны, эта картинка кажется нерадостной; с другой, это ведь западные геополитические концепции толкают на экспансию в наши пределы их создателей. А значит, в русле уже не раз подтверждавшей себя исторической логики, они рано или поздно в очередном таком порыве обязательно (и окончательно) сломают себе шею.

Договариваясь друг с другом и координируя свою политику на Западе и на Востоке, Москве и Пекину нужно, сидя на берегу, подождать, пока мимо них не проплывет труп врага. Он обязательно проплывет. Только нужно научиться ждать, не уступая грубому нажиму, который, это надо понимать, если что и отражает, то растущую историческую исчерпанность, идейное и политическое бессилие.