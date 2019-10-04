Следует быть абсолютными реалистами в оценке того, кем Россия является для современного Китая и современных США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 4 октября, комментируя высказывания Владимира Путина о невозможности сдерживания КНР.

Москва, , 13:25 — REGNUM Как сообщалось ранее, президент России заявил, что сдержать Китай невозможно и попытки других стран сделать это обречены на провал.

Читайте также: Путин рассказал о «неудержимости» Китая

«Выстраивание взаимодействия с Пекином на международной арене — сложнейшая задача. Китай для России — это и союзник по многим внешнеполитическим вопросам, но и конкурент. Тут сложная диалектика, и Владимир Путин, говоря о политике нашей страны на азиатском направлении и в мире в целом, неспроста вводит индийскую составляющую.

Проблема, однако, заключается в том, что и Пекин, и особенно Дели самым плотным образом завязаны на своих западных партнёров. Гораздо более плотно, чем на Россию.

Мне думается, что политика США в отношении Китая не есть политика сдерживания (а больше в мире никто Китай в принципе сдержать не способен): в Вашингтоне не глупые люди сидят, и они понимают, что реально, а что не реально в мировых делах. Американская политика в отношении Китая — это политика выторговывания выгодных для себя условий глобальной двусторонней, подчеркну это, договоренности о будущем мировой политики и экономики.

В этой договорённости, как мне видится, России места нет. Во всяком случае, пока. А будет ли, зависит не от российских дипломатов и даже не от военных, а от политиков и экономистов. Пока же наша внутренняя политика и наша экономика слишком слабы, чтобы Россия могла претендовать на весомое участие в мировых договорённостях такого уровня. «Просели» мы и в области культуры, что для китайцев, в отличие от американцев, тоже очень важно. Думаю, что Китай был бы скорее готов нас подтянуть до такого уровня, а вот США — будут именно сдерживать, мы им в другом качестве не нужны.

Итак, Владимир Путин очень грамотно, предельно уважительно изложил своё видение современного Китая и его руководителей, даже Си Цзиньпина назвал не товарищем, а господином. Вопрос, однако, сейчас заключается не в том, в каком качестве мы видим современный Китай, а в том, кем наша страна в действительности является для современного Китая и современных США, лично для Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Вот здесь мы должны быть абсолютными реалистами», — отметил Михаил Демурин.