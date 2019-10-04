Москва, , 13:22 — REGNUM Союз журналистов России выясняет обстоятельства задержания в Иране российской журналистки, заявил 4 октября секретарь организации Тимур Шафир.

«На данный момент могу сказать, что мы проясняем ситуацию, мы выясняем, что произошло в действительности», — цитирует Шафира РИА Новости.

По его словам, информация о задержании российской журналистки поступает достаточно противоречивая, и в основном источник ее — социальные сети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появилась информация, что журналистка Юлия Юзик, работавшая ранее в Иране корреспондентом, была задержана в аэропорту Тегерана. По предварительной информации, ее обвинили в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.

В настоящее время в посольстве РФ в Иране выясняют подробности этой ситуации.