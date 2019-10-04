Подгорица, , 13:25 — REGNUM Черногория и США намереваются подписать оборонную сделку на сумму в $36 млн. Об этом 4 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на госсекретаря США Майка Помпео.

Армия Черногории CRNAGORAMNE

Остальные подробности заключаемого соглашения не сообщаются.

Напомним, решение о приглашении Черногории в НАТО было принято в декабре 2015 года. В свою очередь, Черногория ратифицировала договор о вступлении в НАТО в июне 2017 года.

Согласно Североатлантическому (Вашингтонскому) договору, вступление страны в альянс происходит с передачей на хранение правительству США документа о ее присоединении к этому договору.