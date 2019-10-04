Москва, , 13:09 — REGNUM Создание системы предупреждения о ракетном нападении для Китая с участием России будет завершено своевременно. Об этом заявил 4 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о сроках завершения работ Песков не стал отвечать развернуто, отметив только, что система предупреждения будет завершена своевременно. Он пояснил, что различные российско-китайские проекты реализуются в рамках продвинутого партнерства двух стран, одним из таковых является и система ракетного предупреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, о помощи России Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) рассказал 3 октября президент Владимир Путин. Он отметил, что такими системами на сегодняшний день располагают только РФ и США, и воплощение такого замысла кардинальным образом повысит обороноспособность КНР.

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