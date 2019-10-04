Киев, , 13:12 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко обвиняет Государственное бюро расследований (ГБР) в сотрудничестве с РФ, поскольку у него нет других аргументов, заявил глава ГБР Роман Труба на своём telegram-канале.

«Пётр Порошенко построил одну простую линию защиты — привязать к ГБР «российский след». Через эту призму он будет комментировать все производства, в которых он является участником — наверное, других аргументов у него не осталось», — сказал Труба.

Он отметил, что Порошенко не важна репутация правоохранительного органа и следователей. Он готов на всё, чтобы не ходить на допросы и не проходить тест на полиграфе.

«Мы никогда не обсуждали вариант обращения к Российской Федерации для получения правовой помощи в каком-либо уголовном деле», — добавил Труба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба партии Порошенко «Европейская солидарность» заявила, что экс-президент нанял российского адвоката, поскольку ГБР якобы намерена обратиться за помощью в правоохранительные органы РФ. Речь идёт о возможной причастности Порошенко к истории с украинскими моряками, которые были задержаны в российских территориальных водах в конце 2018 года.

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