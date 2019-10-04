Москва, , 12:39 — REGNUM Медийные атаки со стороны Соединенных Штатов на остальной мир не ослабевают и ведутся постоянно, заявил 4 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Кремль не фиксирует (усиления медиаатаки со стороны США)», — заявил Песков, добавив, что атака не ослабевает и ведется постоянно.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о планах США создать новое СМИ для вещания за рубеж, которое бы стало альтернативой телекомпании CNN.

В июле сообщалось, что спецслужбы США и Великобритании готовят большой блок дезинформации об окружении президента Российской Федерации Владимира Путина, а также о руководстве Министерства обороны РФ, чтобы использовать его для обоснования новых антироссийских санкций.

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