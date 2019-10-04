Чернигов, Украина, , 12:45 — REGNUM Суд в Чернигове решил освободить из-под стражи гражданина Белоруссии Юрия Политику, обвиняемого в шпионаже. Об этом 3 октября сообщило «Радио Свобода» в Белоруссии со ссылкой на адвоката обвиняемого Тараса Гаралюка.

Юрист отметил, что суд отказался от вынесения суммы залога и отпустил Политику под личные обязательства. Тем не менее сообщается, что судебные заседания по данному делу будут продолжаться. Обвиняемого обязали являться на них и не влиять не свидетелей.

Также адвокат сообщил, что Юрий Политика может свободно передвигаться по территории Украины и даже покинуть ее.

Напомним, Политика был задержан на пограничном переходе на украинско-белорусской границе. Силовые структуры сообщили, что в его телефоне был обнаружен зашифрованный файл с картой размещения в зоне конфликта в Донбассе украинских войск.

Стоит также отметить, что 4 октября в Житомире должна пройти встреча президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.