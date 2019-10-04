Москва, 4 октября 2019, 12:32 — REGNUM Россия заинтересована в обмене задержанными с Украиной по формуле «всех на всех», заявил 4 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, работа в данном направлении продолжается.
Напомним, 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве готовятся списки людей для проведения следующего этапа обмена между двумя странами.
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