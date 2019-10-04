Москва, , 12:32 — REGNUM Россия заинтересована в обмене задержанными с Украиной по формуле «всех на всех», заявил 4 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, работа в данном направлении продолжается.

Напомним, 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве готовятся списки людей для проведения следующего этапа обмена между двумя странами.

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