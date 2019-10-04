Рига, , 12:30 — REGNUM Глава Европейского вещательного союза (EBU) Ноэль Курен во время своего двухдневного визита в Латвию заявил о важности достаточного финансирования общественных медиа в стране. Об этом сообщает портал LSM.

По мнению Курена, международные цифровые медиа гиганты такие как Netflix, Disney, Amazon, Apple не являются и не будут являться производителями национального контента.

Он считает, что именно национальные общественные медиа производят новостной контент, занимаются журналистскими расследованиями, производят программы о культуре и музыке — всё то, что не транслируют, не производят и не могут другие. Чтобы это происходило необходимо медиа финансировать на достаточном уровне, обеспечить своевременное инвестирование в новые технологии, отметил он.

«Это критически важно, более, чем когда-либо. И нужно, чтобы медиа оставались независимыми», — сказал Курен.