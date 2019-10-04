Куала-Лумпур, , 12:24 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет прибыла в Малайзию с рабочим визитом 3 октября 2019 года, сообщает Antara.

Визит состоялся по приглашению министра иностранных дел Малайзии Дато Сайфуддина во время их встречи в кулуарах совета по правам человека 26 февраля 2019 года в Женеве (Швейцария).

Известно, что визит знаменует собой признание достижений и усилий Малайзии по повышению стандартов в области прав человека в стране после смены правительства в мае 2018 года.

Во время визита, который продлится до 6 октября, Верховный комиссар встретится с премьер-министром Малайзии и другими высокопоставленными лицами государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель Индонезии при ООН и других международных организациях в Женеве Хасан Кляйб пригласил Верховного комиссара ООН по правам человекапосетить индонезийскую провинцию Папуа.

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