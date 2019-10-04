Рига, , 12:22 — REGNUM После полугода строительства латвийской армии передано в эксплуатацию новое стрельбище на полигоне в Алуксненскоем крае, которое министр обороны Латвии Артис Пабрикс называет самым современным в стране, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM. Стрельбище разделено на три сектора: два для стрельбы по стационарным мишеням и одно по движущимся на расстоянии 300 метров.

По словам командира учебной части национальных вооруженных сил Валта Аболиньша, на стрельбище будут активно обучать старшеклассников средних школ, а летом прямо на полигоне планируется организовать школьный лагерь.

На модернизацию полигонов в ближайшие три года власти Латвии намерены потратить 25 млн евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минобороны Латвии также планирует открыть по стране кадетские школы. Первое такое заведение собираются открыть в старинном поместье Рудбаржу в Курземе, неподалёку от военного полигона.

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