Красноярск, , 12:18 — REGNUM Министерство лесного хозяйства Красноярского края 4 октября прокомментировало задержание депутата Ачинского районного совета депутатов, экс-руководителя лесничествами Игоря Трикмана. По данным следствия, он стал фигурантом уголовного дела об организации незаконной рубки леса.

Как сообщили ИА REGNUM в минлесхозе, ранее Трикман руководил Большеулуйским и Ачинским лесничествами. По словам первого замминистра лесного хозяйства Алексея Большакова, весной 2019 года в министерство «поступило несколько жалоб на руководителя Ачинского лесничества в связи с рубкой леса».

По итогам проведённой министерством проверки было решено не продлевать трудовой договор с Трикманом, который закончился 30 апреля текущего года. Результаты проверки также передали в правоохранительные органы.

«В рамках поручения губернатора по декриминализации лесной отрасли мы проводим планомерную работу», — заявил Большаков, подчеркнув, что это «системная работа, а не разовая акция».

Первый замминистра утверждает, что вся информация, поступающая от населения, подвергается проверке:

«Граждане, которые живут на местах, видят нарушения. Мы проверяем все факты и только после этого принимаем решение».

Напомним, 4 октября ГСУ СКР по Красноярскому краю сообщило о задержании депутата Ачинского совета депутатов по подозрению в организации незаконной рубки леса.

По предварительной версии, в конце 2017-го — начале 2018 года он организовал рубку лесных насаждений в Южно-Кытатском участковом лесничестве Большеулуйского района Красноярского края. Бюджет РФ понёс ущерб в размере 7,2 млн рублей.

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