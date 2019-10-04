Гонконг, Китай, , 12:22 — REGNUM В ближайшие дни в Гонконге планируется проведение ряда массовых акций протеста. Об этом 4 октября сообщило генеральное консульство России в Гонконге, ссылаясь на объявления в соцсетях.

Протесты в Гонконге (сс) Studio Incendo

Дипломатическое ведомство рекомендует не посещать места, где происходит массовое скопление людей, во время протестов и следить за новостями. Сообщается, что первые уличные акции должны пройти уже в эту пятницу.

«Новые протестные акции в Гонконге запланированы на 4 октября (пятница) в районе Wong Tai Sin, 5 октября (суббота) в районах Tsim Sha Tsui, Causeway Bay, в торговых центрах в районах Tsuen Wan, Tsing Yi, Tsim Sha Tsui, Tseung Kwan O, Sha Tin, Kowloon Bay, 6 октября (воскресенье) в районах Causeway Bay, 7 октября (понедельник) в районе Prince Edward, 10 октября (четверг) в районе Tsim Sha Tsui», — говорится в обращении генконсульства.

Как передавало ИА REGNUM, в Гонконге с марта 2019 проходят массовые протесты против законопроекта, разрешающего экстрадировать осужденных на материковый Китай. В июне протесты обострились, они стали часто сопровождаться силовыми акциями.