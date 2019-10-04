Киев, 4 октября 2019, 12:14 — REGNUM Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко сравнил программу деятельности Кабмина Украины на ближайшие пять лет с «эротическими снами». Соответствующее заявление Нимченко сделал 4 октября в кулуарах парламента.
Он назвал популизмом обещание премьер-министра Алексея Гончарука обеспечить рост внутреннего валового продукта (ВВП) на 40%.
Он также раскритиковал намерение кабмина продать и демонтировать более 1000 государственных предприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября премьер-министр Алексей Гончарук представит в Раде программу работы правительства. Ранее премьер отметил, что планирует за пять лет нарастить ВВП Украины на 40% и привлечь в украинскую экономику до 50 млрд долл инвестиций. 2 октября парламент Украины во втором чтении принял законопроект №1054−1, который отменил перечень гособъектов, не подлежащих приватизации. В этом списке находится более 1000 предприятий. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов отметил, что государство якобы не может эффективно управлять предприятиями, тем самым признав свою некомпетентность и всего правительства.