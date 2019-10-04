Киев, , 12:14 — REGNUM Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко сравнил программу деятельности Кабмина Украины на ближайшие пять лет с «эротическими снами». Соответствующее заявление Нимченко сделал 4 октября в кулуарах парламента.

Он назвал популизмом обещание премьер-министра Алексея Гончарука обеспечить рост внутреннего валового продукта (ВВП) на 40%.

«40% ВВП нельзя даже сравнивать с эротическими снами… Каждый год рост ВВП должен расти до 7%. Какой рост ВВП на сегодня? Мы не дотягиваем до 3%. Мы все бросили в вооружение, силовые структуры. У нас при наличии долгов на 480 млрд, которые набегают за год и их нужно отдать, плюс 238 млрд на оборону и силовые структуры. То на все остальное остается менее 400 млрд. Есть дефицит в Пенсионном фонде в 180 млрд. За что жить? Все это люди почувствуют на себе в ноябре, если не будет изменена политическая идеология и стратегия развития нашего государства», — предупредил Нимченко.

Он также раскритиковал намерение кабмина продать и демонтировать более 1000 государственных предприятий.

«Нет прагматизма, нет реальности, нет стратегии, один популизм. Мы продадим и демонтируем более тысячи государственных предприятий. Нормально? Они вообще понимают, есть в этом логика и возможности? Конечно, нет. Второе — указывают на будущие доходы населения. Все взято с потолка. Нет экономического обоснования. Не определена стратегия, как можно решить вопрос увеличения рабочих мест? Где возьмется 1 млн (рабочих мест). Если только за границей работает около 12 млн людей», — заметил Нимченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября премьер-министр Алексей Гончарук представит в Раде программу работы правительства. Ранее премьер отметил, что планирует за пять лет нарастить ВВП Украины на 40% и привлечь в украинскую экономику до 50 млрд долл инвестиций. 2 октября парламент Украины во втором чтении принял законопроект №1054−1, который отменил перечень гособъектов, не подлежащих приватизации. В этом списке находится более 1000 предприятий. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов отметил, что государство якобы не может эффективно управлять предприятиями, тем самым признав свою некомпетентность и всего правительства.